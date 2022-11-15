Жителей Петрозаводска приглашают на акцию «Бери друзей – иди в музей!»

Национальный музей Карелии проводит традиционную зимнюю акцию.

В воскресенье, 11 декабря, жители Петрозаводска и гости города смогут бесплатно посетить постоянную экспозицию Национального музея, а также принять участие в разнообразных интерактивных занятиях и мастер-классах, сообщается на сайте правительства республики.

На занятии «Ах, юбка-юбчонка, смешная девчонка. Тебя надеваю, везде успеваю» гости музея узнают, из какого материала делали юбки, как их украшали и носили в Карелии.

На занятии «Загадки ледникового периода» при помощи интерактивной песочницы юные посетители музея смогут ответить на вопросы о том, как сформировался неповторимый рельеф нашего края, какие богатства оставил после себя ледник, кто первый пришел на освободившуюся от ледника территорию.

Раскрыть тайны карельских болот ребятам поможет ученый кот-лесовод, который будет сопровождать их на занятии «Болота: ужасные и прекрасные».

Узнать о том, где и как встречало Новый год высшее общество Олонецкой губернии, а также о том, как отмечали Рождество деревенские жители в XIX веке, поможет интерактивное занятие «Коляда, коляда, отворяйте ворота…». Посетителям предложат поучаствовать в старинных обрядах, поколядовать и сделать небольшой новогодний сувенир своими руками.

В этот день пройдут разнообразные мастер-классы: сделать новогодний подарок своими руками можно будет на мастер-классе «Ключница «Ежики», «Игрушка-перевертыш», «Подкова на счастье», «Именной браслет» и «Рождественский сувенир».