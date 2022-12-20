Назначен новый транспортный прокурор Карелии

Карельским транспортным прокурором назначен Александр Мирошниченко.

Ранее он возглавлял транспортную прокурору в городе Великие Луки Псковской области.

Об этом сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Нового руководителя ведомства представил во время визита в Петрозаводск заместитель Северо -Западного транспортного прокурора Павел Массонов.

Он пожелал Мирошниченко «личного участия в проблемах каждого, кто обратится за помощью», говорится в сообщении прокуратуры.

Перед новым руководителем и коллективом ведомства поставлены задачи усиления надзора в сфере безопасности движения воздушного транспорта, соблюдения прав пассажиров, инвалидов, а также социальных прав работников поднадзорных предприятий.