Назначен новый транспортный прокурор Карелии

Карельским транспортным прокурором назначен Александр Мирошниченко.
Ранее он возглавлял транспортную прокурору в городе Великие Луки Псковской области.
Об этом сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.
Нового руководителя ведомства представил во время визита в Петрозаводск заместитель Северо -Западного транспортного прокурора Павел Массонов.
Он пожелал Мирошниченко «личного участия в проблемах каждого, кто обратится за помощью», говорится в сообщении прокуратуры.
Перед новым руководителем и коллективом ведомства поставлены задачи усиления надзора в сфере безопасности движения воздушного транспорта, соблюдения прав пассажиров, инвалидов, а также социальных прав работников поднадзорных предприятий.
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