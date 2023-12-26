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Назван идеальный завтрак при похмелье

Новости. Общество
00:10, 29 Декабря 2023
фото: © Кадр из фильма «Бриллиантовая рука»

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Диетолог объяснила, что лучше съесть на завтрак после вечеринки с алкоголем.

Диетолог Кара Шоу считает, что после вечеринки с алкоголем еда должна выполнить две функции: повысить уровень сахара в крови и помочь печени восстановиться. Вариант идеального завтрака при похмелье она подсказала изданию Metro. Ее слова приводит Лента.ру.

Шоу заявила, что завтрак для восстановления после алкогольной интоксикации должен состоять из трех яиц, половины стакана грибов, половинки авокадо, куска сыра фета, горсти жареных помидоров и капли оливкового масла. По мнению диетолога, такой набор продуктов обеспечит организм необходимыми белками, жирами, а также витаминами групп Е и В. Последние, уточнила Шоу, помогают поддержать печень, вынужденную усиленно работать и выводить из организма алкоголь.

Шоу добавила, что большое количество белка в ее рецепте завтрака позволит быстро повысить уровень сахара в крови. По ее словам, из-за употребления спиртных напитков, особенно пива и сладких коктейлей, уровень глюкозы может сильно упасть. Чтобы его поднять, она посоветовала съесть завтрак в течение 90 минут после пробуждения.

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