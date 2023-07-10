Назван топ-3 зарабатывающих на пациентах больниц Карелии

Три медицинских учреждения республики заработали за год 260 миллионов рублей.

Директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Карелии Андрей Гравов рассказал на заседании парламентского комитета по бюджету и налогам о больницах, которые оказались самыми востребованными среди жителей других регионов страны. В топ-3 вошли Республиканская больница имени В. А. Баранова, Больница скорой медицинской помощи в Петрозаводске и глазной центр. В прошлом году эти клиники заработали 260 миллионов рублей, пишет «Московский комсомолец в Карелии».

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