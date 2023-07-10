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Назван топ-3 зарабатывающих на пациентах больниц Карелии

Новости. Общество
13:39, 11 Июля 2023
фото: © Столица на Онего

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Три медицинских учреждения республики заработали за год 260 миллионов рублей.

Директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Карелии Андрей Гравов рассказал на заседании парламентского комитета по бюджету и налогам о больницах, которые оказались самыми востребованными среди жителей других регионов страны. В топ-3 вошли Республиканская больница имени В. А. Баранова, Больница скорой медицинской помощи в Петрозаводске и глазной центр. В прошлом году эти клиники заработали 260 миллионов рублей, пишет «Московский комсомолец в Карелии».

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