Семья из карельского села заработала на «брусничной лихорадке» 400 тысяч рублей

В Карелии супруги собрали для продажи за месяц две тонны брусники.

Как рассказала «Фактор News» жительница села, ягоды они с мужем решили собирать для дополнительного заработка.

«Зарплаты у нас небольшие, возможностей заработать в селе не так много. А здесь деньги, считай, лежат под ногами – было бы желание заработать, – поделилась женщина. – Вообще, у нас в селе настоящая ягодная «эпидемия». Все ягоды собирают кому не лень. Что толку сидеть на диване и жаловаться на цены… Кому-то и больше ягод удалось собрать, чем нам, с каждого двора ягоды в пункт сдачи носили».

Как супруги собрали две тонны брусники и как продали ягоды, сумев выручить 400 тысяч, читайте на «Фактор News».