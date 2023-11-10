Россиянам рассказали, когда выгоднее всего брать отпуск

Юрист рассказала, когда в следующем году выгоднее идти в отпуск.

Россиянам в следующем году выгоднее всего брать отпуск в июле и октябре, пишет РИА Новости. Самые небольшие отпускные получат работники, решившие отдохнуть в январе, сообщила информагентству адвокат, член Ассоциации юристов России Марина Астаева.

Она напомнила, что уже сейчас в организациях готовят график отпусков на следующий год — работодатель должен утвердить его не позднее чем за две недели до наступления календарного года.

«Средний дневной заработок для оплаты отпусков и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска исчисляется за последние 12 календарных месяцев путем деления суммы начисленной заработной платы на 12 и на 29,3 (среднемесячное число календарных дней). Из этого следует, что чем больше в месяце рабочих дней, тем больше сумма отпускных будет выплачена работнику», — приводит РИА Новости слова адвоката.

Специалист посоветовала брать отпуск в месяцы, где не предусмотрено дополнительных выходных и праздничных дней.