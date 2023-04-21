Названа доля лекарств российского производства на отечественном рынке

В правительстве России рассказали, сколько потребляемых в стране лекарств производят отечественные компании.

Отечественные компании производят 62 процента потребляемых в России лекарств, заявила вице-премьер страны Татьяна Голикова на заседании правительства.

«За счет развития отечественного производства 62% всех потребляемых в стране лекарственных препаратов производятся на территории РФ», — отметила она.

По словам зампредседателя правительства, отечественные производители выпускают препараты почти во всех основных сегментах рынка.

Голикова добавила, что фармкомпании сегодня больше сосредоточены на производстве дженериков.

Кроме того, подчеркнула вице-премьер, в России производят 14 лекарственных препаратов из списка наиболее приоритетных, включающего 189 наименований. Она указала, что поддержка будет приоритетно оказываться полностью локализованным препаратам и производителям оригинальных лекарственных средств.