Названо неожиданное эффективное средство от похмелья

Врачи рассказали о напитках, которые могут серьезно облегчить похмелье.

Напитки для спортсменов, содержащие калий и натрий, могут быть эффективным средством для облегчения похмелья, считают врач-терапевт Фред Дэвис, а также диетологи Лаура Фельдман и Дебора Сальваторе. Их слова приводит Лента.ру со ссылкой на Fox News.

Дэвис рассказал, что калий и натрий являются электролитами, которые выполняют в организме важную функцию — передают энергию, поддерживают водный баланс и обеспечивают процесс дыхания клеток. По его словам, при употреблении алкоголя, а также активных занятиях спортом или приступах тошноты эти вещества вымываются из организма, из-за чего человек ощущает слабость, головную и мышечную боль.

Спортивные напитки и другие напитки, восполняющие электролиты, содержат жидкость и углеводы, которые могут помочь справиться с симптомами похмелья

В то же время Фильдман подчеркнула, что эффективность названного ею способа не подтверждена научными исследованиями. Дебора Сальваторе добавила, что люди, которые почувствовали положительное действие этого средства, могли испытать эффект плацебо. По ее мнению, электролиты не лечат похмелье, а облегчают симптомы обезвоживания.