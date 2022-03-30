Названы районы Карелии, где в этом году отремонтируют сотни километров дорог

В Карелии началась подготовка асфальтобетонных заводов в работе по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Об этом сообщили в министерстве транспорта республики.

В 2022 году планируется отремонтировать 260 километров региональных дорогах в Прионежском, Олонецком, Медвежьегорском, Пряжиснком, Кондопожском, Лахденпохском, Сегежском районах и на территории Костомукшского городского округа.

Кроме того, досрочно отремонтируют дороги Петрозаводска, которые были включены в план на 2023 год.