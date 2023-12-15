Названы три самые востребованные профессии в России

Эксперты перечислили, кто чаще всего требовался на рынке труда в стране в нынешнем году.

Менеджеры по продажам, продавцы и водители стали самыми востребованными специалистами на рынке труда в 2023 году, а реже всего в этом году работодатели искали бортпроводников. Об этом свидетельствуют результаты исследования платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

«По сравнению с 2022 годом первая четверка самых востребованных профессий по итогам 2023 года, на которых сохраняется массовый спрос со стороны работодателей, не претерпела изменений. Так, на первом месте по востребованности у работодателей по итогам уходящего снова оказались менеджеры по продажам — компании открыли более 750 тыс. таких вакансий, это 7,5% от всех предложений о работе в стране», — указано в итогах исследования.

Кроме того, по сравнению с прошлым годом спрос на «продажников» увеличился на 51%, а средняя предлагаемая зарплата выросла на 8,8 тыс. рублей (до 71,8 тыс. рублей). Второе место по востребованности заняли продавцы в розничных точках и кассиры — количество таких вакансий превысило 675 тыс. и достигло 6,7% от всех предложений о работе. За год спрос на продавцов вырос на 42%, а предлагаемые зарплаты — на 4,6 тыс. рублей (до 40,7 тыс. рублей).

На третьей строчке в рейтинге водители, на них приходится 4,3% вакансий в 2023 году (почти 430 тыс.). Потребность компаний в водителях за год увеличилась на 51%, а предлагаемые зарплаты выросли на 19 тыс. рублей (до 88,8 тыс. рублей). Отмечается, что также в топ-15 по востребованности у работодателей вошли такие специалисты, как бухгалтер (2,7% от всех вакансий в стране), повар (2,2%), оператор кол-центра (2,1%), упаковщик/комплектовщик (2%), врач (1,9%), кладовщик (1,8%), инженер-конструктор (1,7%), администратор (1,7%), программист (1,6%), разнорабочий (1,6%), слесарь/сантехник (1,5%), а также курьер (1,4%).

При этом работодатели в этом году реже всего искали бортпроводников (всего 200 вакансий на всю Россию), а также комплаенс-менеджеров (900), директоров юридических департаментов (1 тыс.), гейм-дизайнеров (1,1 тыс.) и андеррайтеров (1,4 тыс.).

Аналитики hh.ru проанализировали более 10 млн вакансий, открытых в России на протяжении 2023 года.