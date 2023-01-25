В центре Петрозаводска открыли сыроварню, где производят более десяти видов сыра, - мы попробовали все.

Сыроварня находится в легендарном месте – сорок пять лет на Ленина, 16 в Петрозаводске работала популярная в советские времена шашлычная «Кавказ», а в декабре прошлого года открылась сыроварня и ресторан итальянской и европейской кухни «Сыр и Вино». Главная его фишка – весь сыр, который подается отдельно или является частью блюд, - делают тут же, в специальном производственном цехе.

Эти названия звучат как музыка: буррата, страчателла, скаморца, бесперт кролле… И на вкус сыры такие же музыкальные, каждый – со своей ноткой.

Вячеслав Шаповалов – главный сыровар. О сыре он рассказывает с итальянским темпераментом и может говорить о нем часами.

По собственному признанию, не только сам «чувствует» сыр, особую связь с ним, но и учит этому других.

«Нам секретов никто по наследству не передавал, поэтому наша история – от мастера к ученику. Меня четыре года назад обучили на юге России, а я в свою очередь обучил в Петрозаводске молодую команду. Ребята – Владимир и Олег раньше работали на кухне и в сфере обслуживания, поэтому первоначальный опыт у них уже был, многое им было знакомо. Оставалось дать базу и позволить творить!

Мне повезло – я научился сам чувствовать сыр и передал это умение другим. Производство сыра - это очень творческая профессия, и когда получаешь обратную связь от людей, которым нравится наш продукт, состояние - неописуемое!».

При этом далеко не каждый физически может выдержать такую работу.

«Главная фишка сыровара – в руках! - рассказывает Вячеслав. - Все зависит от моторики. Не каждый человек сможет засунуть руки в жидкость, нагретую до 80-85 градусов, чтобы вытащить оттуда горячую моцареллу или буратту. Не каждый после этого сможет заставить свои руки (даже после охлаждения!) делать ту форму сыра, которая необходима».

О том, как команда сыроваров делает в Петрозаводске более десятка видов сыра и какие они на вкус, читайте в нашем материале.

Кстати, если вы хотите узнать, как сыровар Олег достает моцареллу из жидкости, нагретой до 80-85 градусов, - смотрите наше видео.