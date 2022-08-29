Неизвестный взял у жителя Карелии задаток за трактор и пропал

В Петрозаводске возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, сообщили в МВД Карелии.
В полицию Петрозаводска поступило заявление от 37-летнего горожанина, лишившимся 10 тысяч рублей.
Мужчина решил купить трактор и нашел в сети объявление о продаже техники в Санкт-Петербурге. Он связался с продавцом и, чтобы забронировать товар, внес задаток — 10 тысяч рублей. Однако трактора житель Карелии так и не увидел, как и продавца, переставшего выходить на связь.
Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. По статье «мошенничество» возбуждено уголовное дело.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание