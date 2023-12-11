Нерадивые родители Карелии поработают на государство

Суд наказал троих родителей, уклоняющихся от уплаты алиментов.
Кемский городской суд рассмотрел 4 уголовных дела в отношении родителей, уклоняющихся от уплаты алиментов на содержание своих несовершеннолетних детей.
Задолженность нерадивых родителей по уплате алиментов составила порядка 890 тысяч рублей.
Суд вынес приговор двум мужчинам и одной женщине. К одному родителю были применены принудительные меры медицинского характера, уточнили в объединенной пресс-службе судов.
Так, одному осужденному было назначено наказание в виде исправительных работ условно, остальных осужденных суд наказал принудительными работами с удержанием процентов из зарплаты в доход государства.
К месту отбытия наказания в виде принудительных работ осужденные проследуют самостоятельно за счет государства.
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