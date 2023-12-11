Нерадивые родители Карелии поработают на государство

Суд наказал троих родителей, уклоняющихся от уплаты алиментов.

Кемский городской суд рассмотрел 4 уголовных дела в отношении родителей, уклоняющихся от уплаты алиментов на содержание своих несовершеннолетних детей.



Задолженность нерадивых родителей по уплате алиментов составила порядка 890 тысяч рублей.

Суд вынес приговор двум мужчинам и одной женщине. К одному родителю были применены принудительные меры медицинского характера, уточнили в объединенной пресс-службе судов.



Так, одному осужденному было назначено наказание в виде исправительных работ условно, остальных осужденных суд наказал принудительными работами с удержанием процентов из зарплаты в доход государства.



К месту отбытия наказания в виде принудительных работ осужденные проследуют самостоятельно за счет государства.