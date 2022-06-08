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Неравнодушная к моде женщина обокрала магазин в Петрозаводске

Новости. Общество
10:21, 06 Июля 2022
фото: © freepick

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Добычей похитительницы стали несколько модных вещей, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска поступило заявление от работников магазина модной женской одежды, выявивших факт кражи на сумму более 10 тысяч рублей.

Полицейские по камерам наблюдения установили, что одна из посетительниц вынесла из торгового зала две блузки, платье, куртку, футболку и несколько юбок. В дальнейшем правоохранители установили ее личность.

Похитительница, 34-летняя женщина, созналась в преступлении. По статье «кража» возбуждено уголовное дело. Фигурантке грозит до 2 лет лишения свободы.

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