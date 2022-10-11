Нетерпеливый водитель из Ленобласти попал на штраф в Карелии

В Пряжинском районе водитель совершил опасный обгон в нарушение правил и теперь ожидает наказания, сообщили в ГИБДД Карелии.
По информации ведомства, автоинспекторы пресекли более 3500 опасных обгонов на дорогах Карелии, но, невзирая на предостережения, многие водители продолжают выбирать опасный стиль вождения.
Так, в Пряжинском районе водитель автомобиля Skoda, житель Ленинградской области, выполнил обгон на участке дороги, где такой маневр запрещен. Его ожидает наказание в виде штрафа в размере 5000 рублей или лишение водительских прав.
Госавтоинспекция Карелии рекомендует водителям перед выполнением маневров убедиться в безопасности, учитывая погодные и дорожные условия, дальность видимости.
Скользкой дорога может оставаться, даже если она обработана противогололедными средствами. Поэтому зимой водителю необходимо выбирать безопасную скорость (ниже действующих ограничений), соблюдать дистанцию и боковой интервал, придерживаться плавного стиля вождения.
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