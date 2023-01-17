Независимый эксперт выявил коррупциогенные факторы в проекте изменения границ нацпарка «Ладожские шхеры» в Карелии

Экспертный совет по заповедному делу считает, что инициатива Минприроды России противоречит действующему законодательству.

Независимый эксперт Максим Крупский, аккредитованный Минюстом России, считает, что проект уточнения границ национального парка «Ладожские шхеры» в Карелии лишен надлежащего правового обоснования и не может быть принят. По мнению Крупского, этот проект, предусматривающий исключение из парка более 3 тысяч гектаров уникальной природной территории в районе полуострова Рауталахти, содержит коррупциогенные факторы, устранение которых не представляется возможным.

«Любые инициативы, предусматривающие возможность исключения из особо охраняемых природных территорий, в том числе национальных парков участков территорий, включенных в них при создании соответствующих национальных парков, под видом уточнения их границ противоречит действующему российскому законодательству», – говорится в заключении независимой экспертизы.

Против инициативы Минприроды России изменить границы национального парка «Ладожские шхеры» выступил и Экспертный совет по заповедному делу. Как считают члены совета, этот проект противоречит законодательству РФ и нуждается в доработке, поскольку «его реализация приведет к нарушению целостности парка, деградации и разрушению наиболее ценных природных комплексов».