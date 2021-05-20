Норвежский Хельсинкский комитет присудил Юрию Дмитриеву Премию имени Сахарова

Исследователь сталинских репрессий из Карелии удостоен награды за восстановление памяти о жертвах советского террора.

К 100-летию со дня рождения известного советского ученого и правозащитника Андрея Сахарова Норвежский Хельсинкский комитет присудил Премию имени Сахарова исследователю сталинских репрессий из Петрозаводска Юрию Дмитриеву. По словам генерального секретаря комитета Гейра Хеннеланда, этой награды Юрий Дмитриев удостоен за восстановление памяти о жертвах советского террора в Карелии, где десятки тысяч людей были расстреляны без суда и захоронены в братских могилах.

«Дмитриев собрал кости этих жертв в местах их массовых захоронений, идентифицировал имена погибших и вернул им человеческое достоинство», – заявил Гейр Хеннеланд.

Из-за ограничений, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции, церемония награждения Премией имени Сахарова назначена на 29 октября. Однако сам лауреат премии сейчас находится под арестом по обвинению в педофилии.

Напомним, Юрий Дмитриев был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в изготовлении детской порнографии с участием несовершеннолетней приемной дочери в декабре 2016 года. Поводом для этого послужили снимки обнаженной девочки, содержавшиеся в домашнем компьютере Дмитриева. Его адвокат Виктор Ануфриев объяснил фото необходимостью контроля за здоровьем ребенка. Кроме того, в квартире задержанного была найдена часть охотничьего ружья.

В апреле 2018 года городской суд Петрозаводска оправдал Юрия Дмитриева по статьям об изготовлении детской порнографии и совершении развратных действий, но признал виновным в незаконном хранении оружия. Однако в июне того же года Верховный суд Карелии отменил это решение и направил дело Дмитриева на повторное рассмотрение, а спустя две недели исследователь репрессий был вновь задержан сотрудниками правоохранительных органов и взят под стражу по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении его приемной дочери. После этого дело Дмитриева пошло в карельских судах по новому кругу.

22 июля 2020 года судья городского суда Петрозаводска Александр Мерков признал Юрия Дмитриева виновным в действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетней приемной дочери и приговорил его к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. При этом Дмитриев был оправдан по выдвинутым против него обвинениям в изготовлении порнографии, развратных действиях и хранении оружия.

С вынесенным приговором не согласилась ни одна сторона процесса. 29 сентября Верховный суд Карелии изучил апелляционные жалобы и представления, изменил срок наказания Юрию Дмитриеву с 3,5 до 13 лет, а также отменил оправдательную часть приговора и направил ее на новое рассмотрение в городской суд Петрозаводска.