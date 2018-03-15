Новая разметка появится на дорогах

Новый ГОСТ дорожной разметки, утвержденный Росстандартом, содержит ряд нововведений, которые вскоре станут заметны всем участникам движения.

В частности, зоны, где запрещен обгон, впервые будут обозначены желтыми полосами, а полосы движения на перекрестках — синими. Новые обозначения на асфальте не дадут пропустить водителям зону разворота или запрета выезда на перекресток. Разработчики нового стандарта постарались сделать разметку максимально удобной для участников движения. Нововведения вступают в силу 1 июня 2018 года, пишет "Коммерсант".

Приказом Росстандарта утвержден новый ГОСТ "Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования". Документ, который готовился по заказу Росавтодора, вступает в силу 1 июня 2018 года.

Согласно стандарту, все основные виды дорожной разметки, разделяющей потоки и полосы движения (одинарная и двойная сплошная, прерывистая, комбинация прерывистой и сплошной) могут быть как белого, так и желтого цвета. До сих пор желтая маркировка применялась только для обозначения зон запрета стоянки. Синими могут стать прерывистые линии, используемые для направления движения на перекрестках.

Вводится ряд новых обозначений, которые наносятся на асфальт: знак, обозначающий станцию зарядки электромобилей, разметка типа "вафельница" (зона, в которую запрещено въезжать во время затора на перекрестке). Стандартом впервые предусмотрена стрелка, обозначающая зону разворота,— в старом ГОСТе ее не было, были только стрелки поворотные.

Разработчик стандарта гендиректор центра инженерно-технических исследований (ЦИТИ) "Дорконтроль" Владимир Свежинский пояснид, что разметка желтого цвета позволяет "улучшить ее видимость", особенно в регионах, где обильно выпадает снег. Синяя разметка, говорит господин Свежинский, будет применяться для обозначения платной и бесплатной парковки, но конкретные правила применения закрепит в новой редакции другого ГОСТа, который сейчас также перерабатывается.

"Вопрос появления новой разметки на дорогах, в частности в Москве, пока не решен, - отмечает господин Мухортиков, поэтому с юридической точки зрения обязательным пока является прежний стандарт. Даже оперативное внесение изменений в документы не гарантирует, что в 2018 году в столице появится новая разметка".