Новый арт-объект появился на трассе «Фонтаны»

На трассе «Фонтаны» открыли арт-объект «Лыжники» по мотивам беломорских петроглифов.

На трассе «Фонтаны» открыли арт-объект «Лыжники» по мотивам беломорских петроглифов, рассказали в центре спортивной подготовки.



В церемонии открытия приняли участие автор проекта — известный карельский архитектор и скульптор Александр Ким, а также исполняющий обязанности директора центра портивной подготовки Александр Баканчук.



Арт-объект установили в самом начале трассы «Фонтаны» по инициативе некоммерческой организации «Центр событий» в рамках проекта «Петроглифы — достояние Карелии» с использованиемна средства гранта главы республики.





Как пояснил Александр Ким, сам он родом из Беломорска, и созданный им арт-объект навеян сценами беломорских петроглифов. Круг, в котором находятся древние лыжники, символизирует солнце, а весь проект скульптор назвал «взглядом из прошлого».



Александр Баканчук отметил, что арт-объект «Лыжники» органично вписался в трассу «Фонтаны» и напомнил, что лыжные гонки — особенный для Карелии вид спорта. Из пяти карельских олимпийских чемпионов трое побеждали именно в лыжных гонках. Это Федор Терентьев, Лариса Лазутина и Евгения Медведева.



«Все здесь очень органично сплетается, — сказал Александр Баканчук. — Самое массовое в Карелии место, где люди катаются на лыжах, — это городская трасса „Фонтаны“, и теперь она украшена замечательной скульптурой. Скоро трасса приобретёт свой законченный вид, и этот арт-объект, безусловно, станет отдельным украшением, который еще предстоит оценить горожанам».





В центре спортивной подготовки напомнили, что городской фестиваль «Зимние Фонтаны» стартует 3 декабря.

Ранее мы писали о том, любимая лыжная трасса «Фонтаны» в Петрозаводске оказалась закрытой для любителей активного отдыха, снег там бороздят КАМАЗы и экскаватор.