Реклама

В Петрозаводске упала 200-тонная кирпичная труба
24.11.2023 16:55
«Фил» обрушит на Карелию метели, сильный снег и порывистый ветер
26.11.2023 12:25

Новый арт-объект появился на трассе «Фонтаны»

Новости. Общество
08:20, 27 Ноября 2023
фото: © Центр спортивной подготовки / ВК

Новости партнеров

На трассе «Фонтаны» открыли арт-объект «Лыжники» по мотивам беломорских петроглифов.

На трассе «Фонтаны» открыли арт-объект «Лыжники» по мотивам беломорских петроглифов, рассказали в центре спортивной подготовки.

В церемонии открытия приняли участие автор проекта — известный карельский архитектор и скульптор Александр Ким, а также исполняющий обязанности директора центра портивной подготовки Александр Баканчук.

Арт-объект установили в самом начале трассы «Фонтаны» по инициативе некоммерческой организации «Центр событий» в рамках проекта «Петроглифы — достояние Карелии» с использованиемна средства гранта главы республики.



Как пояснил Александр Ким, сам он родом из Беломорска, и созданный им арт-объект навеян сценами беломорских петроглифов. Круг, в котором находятся древние лыжники, символизирует солнце, а весь проект скульптор назвал «взглядом из прошлого».

Александр Баканчук отметил, что арт-объект «Лыжники» органично вписался в трассу «Фонтаны» и напомнил, что лыжные гонки — особенный для Карелии вид спорта. Из пяти карельских олимпийских чемпионов трое побеждали именно в лыжных гонках. Это Федор Терентьев, Лариса Лазутина и Евгения Медведева.

«Все здесь очень органично сплетается, — сказал Александр Баканчук. — Самое массовое в Карелии место, где люди катаются на лыжах, — это городская трасса „Фонтаны“, и теперь она украшена замечательной скульптурой. Скоро трасса приобретёт свой законченный вид, и этот арт-объект, безусловно, станет отдельным украшением, который еще предстоит оценить горожанам».



В центре спортивной подготовки напомнили, что городской фестиваль «Зимние Фонтаны» стартует 3 декабря.

Ранее мы писали о том, любимая лыжная трасса «Фонтаны» в Петрозаводске оказалась закрытой для любителей активного отдыха, снег там бороздят КАМАЗы и экскаватор.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
25.11.2023, 17:55
В России прощаются с параллельным импортом автомобилей
25.11.2023, 20:30
Стало известно, что творится сейчас на последнем открытом погранпереходе в Финляндию
21.11.2023, 16:10
Стало известно, как будут работать пункты пропуска Вяртсиля, Люття и Суоперя в Карелии
22.11.2023, 06:40
Власти Финляндии отказались полностью закрывать границу с Россией
23.11.2023, 22:00
Строитель из России пропустил трансляцию розыгрыша лотереи, где он стал мультимиллионером
21.11.2023, 12:21
Специалисты назвали два города Карелии с самым высоким уровнем радиации

Чтиво

16.11.2023 09:08
Без политики
«Карелия Палп»: заинтересовывать профессией можно еще до школы
По данным Минпромторга РФ, дефицит кадров в лесопромышленном комплексе составляет порядка 12 тысяч человек.
«Мы не сидели, не плакали и не ждали смерти. Мы проживали свою жизнь»
03.11.2023 10:34
Как петрозаводчанин проехал всю Россию и основал глэмпинг
30.10.2023 21:45
архив чтиво

Медиа

Народные гуляния в Карельской столице
09.11.2023 10:56
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.