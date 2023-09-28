Обладатель двух Grammy выступит в Музыкальном театре Карелии

Обладатель Grammy и «Золотой Маски» Ильдар Абдразаков признан лучшим мировым басом.

В субботу, 30 сентября в Музыкальном театре Карелии пройдет концерт VI международного музыкального фестиваля Ильдара Абдразакова. Фестиваль посвящен 150-летию со дня рождения великого русского баса Федора Шаляпина.



После Петербурга концерты пройдут в Архангельске, Мурманске, Петрозаводске, Самаре и Казани. В карельской столице знаменитый бас выступит в эту субботу (12+). В программе концерта — арии из опер, романсы и песни русских и зарубежных композиторов.



Ильдар Абдразаков признан лучшим мировым басом, он обладатель Grammy и «Золотой Маски», признанный солист крупнейших мировых оперных театров, сообщили в пресс-службе карельской столицы.



В 2018 году исполнитель стал художественным руководителем собственного международного фестиваля. Это самый крупный проект фонда поддержки молодых талантов и развития международных культурных связей Ильдара Абдразакова.



Программа Фестиваля включает концерты, спектакли и благотворительные программы с участием всемирно известных вокалистов и молодых оперных певцов, а также образовательную часть: серии мастер-классов, открытые репетиции звезд мировой оперной сцены, творческие встречи с музыкальными деятелями.



В программе концерта VI международного музыкального фестиваля Ильдара Абдразакова в Петрозаводске — арии из опер, романсы и песни русских и зарубежных композиторов.



Солисты: Ильдар Абдразаков, Станислав Трофимов, Кирилл Белов, Алексей Тихомиров и лучшие участники мастер-классов звезд оперы. Партия фортепиано — Евгений Сергеев.



