Обвиняемому в серии мошенничеств юристу в Карелии не дают обжаловать арест

У него высоки шансы отменить арест, ведь когда было принято решения об аресте, юрист был на больничном и представил в суд подтверждающие это документы.

Житель Петрозаводска, в отношении которого 8 сентября петрозаводским городским судом было принято решение об аресте, не может это решение обжаловать – об этом он сам рассказал нашему корреспонденту. По словам мужчины, в течение трех дней он, как и положено, подал апелляционную жалобу на решение Петрозаводского городского суда, и судья опять же в течение трех дней должен был передать ее в Верховный суд Карелии.

По факту, как следует из карточки дела на сайте суда, на четвертый день судья только принял жалобу к рассмотрению и рассматривает уже 6 дней – в нарушение всех разумных сроков. Объявленный в розыск гражданин считает это умышленным затягиванием дела. Учитывая, что в момент принятия решения об аресте он находился на больничном, документы о чем он своевременно представил в суд, у него высоки шансы этот арест отменить, чего кто-то явно не хочет.

Также недавно вступивший в процесс представитель обвиняемого никак не может ознакомиться с делом. «В течение значительного времени заявление о защите и об ознакомлении с делом фактически не рассмотрено», - подтвердил нам адвокат.

Между тем петрозаводчанин обвиняется в двух десятках эпизодов мошенничества с ущербом, по нашим данным, в 1 миллион рублей. Он имеет инвалидность II группы, из-за чего, по его словам, он пропустил 13 судебных заседаний. За это время суд по 5 эпизодам был прекращен из-за истечения сроков давности.

Подробнее об этом пишет «Фактор News» в материале «В Карелии объявили в розыск инвалида, который выиграл суд у МВД».