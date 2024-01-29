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Очередная серия «автобусных войн» привела к опасной ситуации в самом центре Петрозаводска

Новости. Происшествия
09:20, 02 Февраля 2024
фото: © паблик ВК «ДТП Петрозаводска и Карелии»

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Одна из горожанок возмутилась поведением маршрутчиков на пересечении проспекта Ленина и улицы Куйбышева.

Анонимная пользовательница сообщества «ДТП Петрозаводска и Карелии» выложила видео с очередным нарушением правил дорожного движения со стороны водителей пассажирских ПАЗиков. 

На этот раз отличились шоферы автобусов № 25 и № 19. 

«Вы только посмотрите, что творят эти автобусы на перекрестке. Это нормально?! На красный свет оба выехали! Причем 25-тый автобус видно, что специально тормозит и потом оба начинают движения на красный. Создав аварийную обстановку.
Давно ясно, что управы никакой нет! На все жалобы — игнор со стороны руководства ТК», — говорится в сообщении петрозаводчанки.

По ее словам, на замечания водитель одного из автобусов, в котором ехала автор поста, не реагировал.

«Благо, хоть не обматерил и не нахамил, на этом спасибо! И довез до нужной остановки. Честно, получила дозу адреналина, так как это не единственная их „борьба“ за место на дороге по маршруту с пр. Невского до пр. Ленина. Цены поднимаем на проезд только так, а про безопасность людей вообще не думаем!» — возмутилась горожанка.

Отметим, очередной виток «автобусных войн» зафиксировала камера компании «Ситилинк». Смотреть стоит с 00.25. 

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