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Очередную «бестолковую» лестницу сделали в Петрозаводске (ФОТОФАКТ)

Новости. Общество
15:15, 01 Августа 2021
фото: Дмитрий Беленихин

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В парке у стадиона «Спартак», где гуляют мамочки с колясками и ездят велосипедисты, строители сделали лестницу без пандусов.

Известный в Карелии дайвер, фотограф, гражданский активист Дмитрий Беленихин опубликовал на своей странице в соцсети пост, в котором пристыдил чиновников, осваивающих немалые бюджеты на ремонтах или строительстве бестолковых лестниц в рекреационных зонах.

«Сегодня впервые прошёлся по реконструированному пешеходному мостку через Лососинку у стадиона Спартак. Не перестаю удивляться цинизму наших чиновников и строителей, осваивающих немалые бюджеты на ремонтах или строительстве бестолковых лестниц в рекреационных зонах и методично игнорирующих нужды родителей с колясками, людей с ограниченными возможностями, велосипедистов, постоянно пребывающих в этих зонах", - написал Дмитрий.

Автор фото также возмктился тем, что чиновники тратят деньги на отдельные лестничные пролёты, отстоящие друг от друга на несколько метров, дорогой камень и вычурные газоны (лестницы на набережной и у стелы воинской славы), но не могут потратить ничтожные средства, чтобы сделать пандус на лестнице.

"Стыдоба!», - сказал Дмитрий Беленихин.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
театральный критик
2021-08-01 17:21:39
Ныряльщик зачем на сушу выперся . Айфон подзарядить ?
Беня
2021-08-01 16:58:27
В авторе умер прапоршик :) Дай ему телеграфный столб он бы и до него докопался :)
Старик
2021-08-01 16:58:03
Называть по именам нужно этих чиновников,а вопросы задать тем ,кто их назначил.
Elena
2021-08-01 16:46:27
Как и лестница на Свердлова между Куйбышева и Пушкинской, она раньше с пандусом была, до реконструкции
Изя
2021-08-01 16:22:16
Хороший мост , всем не угодить ))) :)
andruh
2021-08-01 16:13:18
Нормальная лестница как и все в городе.Уже не к чему докапаться.
Paco
2021-08-01 16:05:36
"Стыдоба" - это отбивать репутационные потери на нелепых инфоповодах задним числом... И все равно деятеля будут помнить, как инструктора по дайвингу, а не радетеля за благо простых горожан...
Os
2021-08-01 16:02:03
Хоть мост сделали, и то хорошо.
Off
2021-08-01 15:57:04
Педроссы даже на мамочках с детьми пытаются откатить ... Ни одного голоса горе- партии. От нее разруха и нищета.
кир
2021-08-01 16:33:23
Off, на тебя зря траты шли. Кем ты стал? Нытиком и бездельником.
наташка
2021-08-01 15:25:08
Опять этот бездельник выперся . Занырни в лососинку, толку больше будет
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