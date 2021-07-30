Очередную «бестолковую» лестницу сделали в Петрозаводске (ФОТОФАКТ)

В парке у стадиона «Спартак», где гуляют мамочки с колясками и ездят велосипедисты, строители сделали лестницу без пандусов.

Известный в Карелии дайвер, фотограф, гражданский активист Дмитрий Беленихин опубликовал на своей странице в соцсети пост, в котором пристыдил чиновников, осваивающих немалые бюджеты на ремонтах или строительстве бестолковых лестниц в рекреационных зонах.

«Сегодня впервые прошёлся по реконструированному пешеходному мостку через Лососинку у стадиона Спартак. Не перестаю удивляться цинизму наших чиновников и строителей, осваивающих немалые бюджеты на ремонтах или строительстве бестолковых лестниц в рекреационных зонах и методично игнорирующих нужды родителей с колясками, людей с ограниченными возможностями, велосипедистов, постоянно пребывающих в этих зонах", - написал Дмитрий.

Автор фото также возмктился тем, что чиновники тратят деньги на отдельные лестничные пролёты, отстоящие друг от друга на несколько метров, дорогой камень и вычурные газоны (лестницы на набережной и у стелы воинской славы), но не могут потратить ничтожные средства, чтобы сделать пандус на лестнице.

"Стыдоба!», - сказал Дмитрий Беленихин.