Один из районов Петрозаводска на несколько часов будет закрыт для транспорта

В ночь на 2 октября ремонтники закроют понтонный мост в Соломенном.

Как сообщили в администрации Петрозаводска, в ночь на 2 октября, понедельник, с 0.30 до 5.00 утра движение по понтонному мосту в Соломенном будет запрещено.

В это время специалисты будут проверять переправу на соответствие техническому регламенту о безопасности.

При этом, как отметили в мэрии, по мосту смогут проходить пешеходы, а также проезжать автомобили экстренных служб.