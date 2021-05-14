Одиночные пикеты пациентов с диабетом прошли в Петрозаводске (ФОТО)

Участники акции в центре столицы Карелии потребовали от государства обеспечения пациентов с диабетом качественной медицинской помощью.

Одиночные пикеты состоялись на проспекте Ленина в Петрозаводске, напротив правительства Карелии.

Участники акции требуют выдачи им бесплатных приборов определения уровня сахара в крови и обеспечения их оригинальным инсулином.

Наталья Черемисина заявила, что воспитывает дочь, которой был поставлен диагноз «сахарный диабет». Она рассказала, что ребенок не получает от государства бесплатных сенсоров для мониторинга глюкозы. Данные приборы частично вводятся под кожу и обеспечивают мониторинг уровня сахара в крови. По словам Черемисиной, семья юной пациентки за свои деньги приобретает все необходимое. В месяц они тратят 18 тыс. рублей на сенсоры, еще 8 тыс. рублей — на расходные материалы к инсулиновой помпе.

Также Наталья Черемисина поясняет, что не находит понимания с врачами, которые отказываются давать ей рекомендации для обеспечения необходимыми медуслугами больного ребенка. Медики, по ее словам, устраняются от решения проблемы, хотя их рекомендации могли бы поспособствовать разрешению ситуации с чиновниками.

Вторая участница одиночного пикета Татьяна Михайлова заявила, что давно живет с сахарным диабетом. Она вынуждена за свои деньги приобретать импортный инсулин, который успешно стабилизирует ее состояние и подходит ей. Она пояснила, что Минздрав готов предоставлять ей отечественный аналог, от которого пациентка отказывается. Михайлова также покупает за свой счет расходные материалы к инсулиновой помпе, дополнительные тест-полоски и сенсоры для мониторирования глюкозы. В общей сложности в месяц пациентка тратит порядка 20 тыс. рублей.

Участница пикета добивается выписки импортного инсулина вместо отечественного аналога, требует выдачи подходящих ей расходных материалов к инсулиновой помпе и сенсоров для контроля уровня сахара в крови.

Пациенты с диабетом ссылаются на приказы министерства здравоохранения Российской Федерации. Один из них регламентирует предоставление медуслуг детям-диабетикам, другой документ посвящен поддержке взрослых больных с тем же диагнозом. В документах содержатся требования о предоставлении пациентам медуслуги «Исследование уровня глюкозы в крови методом непрерывного мониторирования»: речь идет об обеспечении больных сенсорами.

Также в этом году депутаты Законодательного собрания Карелии приняли законопроект, согласно которому некоторым гражданам предусматривается полное возмещение затрат на покупку сенсоров за счет бюджета Карелии. На бесплатное обеспечение сенсорами могут рассчитывать только определенные группы лиц, которые используют инсулиновую помпу. Речь идет о детях до 18 лет, студентах-очниках до 23 лет, женщинах в период беременности и в течение трех лет со дня рождения ребенка.

Карельский Минздрав выпустил разъяснение по вопросу обеспечения граждан с сахарным диабетом медицинскими изделиями, включая датчики системы чрескожного мониторинга уровня глюкозы.

Там сообщается, что бесплатное обеспечение пациентов с сахарным диабетом лекарствами и медицинскими изделиями производится за счет средств федерального бюджета или за счет средств бюджета Карелии.

«Перечень медицинских изделий, отпускаемых по рецептам при предоставлении набора социальных услуг, утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2018 года № 3053-р. Системы чрескожного мониторинга уровня глюкозы в данный перечень не включены, в связи с чем правовых оснований для обеспечения данными медицинскими изделиями по федеральной программе не имеется», — таким образом в министерстве разъяснили отказ обеспечивать больных сенсорами за федеральный счет. При этом в Минздраве подтвердили, что благодаря изменениям в карельское законодательство некоторые группы диабетиков получили право на бесплатное обеспечение подкожными сенсорами глюкозы.

При этом карельские семьи диабетиков утверждают, что на данный момент не получают бесплатных систем проверки уровня сахара.

В марте прошлого года в Петрозаводске родители детей-диабетиков устроили пикет против замены иностранного инсулина аналогом.