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Выяснилось, что лекарства от диабета помогают против рака

Новости. Общество
00:10, 09 Декабря 2023
фото: © wirestock / Freepik

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Ученые выяснили неожиданную пользу препаратов, используемых для лечения диабета второго типа.

Исследователи университета Кейс-Вестерн-Резерв раскрыли, что класс препаратов, используемых для лечения диабета второго типа, также может снизить риск развития колоректального рака. О неожиданной пользе противодиабетических лекарств сообщается в статье, опубликованной в журнале JAMA Oncology. Кратко о выводах рассказывается в пресс-релизе на MedicalXpress, на который ссылается Лента.ру.

Ученые использовали национальную базу данных, содержащую более 100 миллионов электронных медицинских записей, и провели популяционное исследование с участием более 1,2 миллиона пациентов. Эти люди получали противодиабетические препараты в 2005–2019 годах.

Результаты научной работы продемонстрировали, что агонисты рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 RA GLP-1 значительно более эффективны, чем популярные антидиабетические препараты, такие как метформин или инсулин, в предотвращении развития колоректального рака. Защитный эффект РА GLP-1 отмечается у пациентов как с избыточной массой тела или ожирением, так и без лишнего веса.

RA GLP-1 обычно вводят в виде инъекций. Они снижают уровень сахара в крови, улучшают чувствительность к инсулину и помогают контролировать вес. Также было доказано, что они снижают частоту возникновения серьезных сердечно-сосудистых заболеваний.

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