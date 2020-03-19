В Петрозаводске родители детей-диабетиков устроили пикет против замены иностранного инсулина аналогом (ФОТО)

Участники акции протеста у правительства Карелии выступили против перевода их детей с иностранного на российский инсулин, поскольку не доверяют отечественному препарату.

В Карелии родители больных диабетом детей не согласны с решением властей заменить иностранный инсулин, к которому привыкли юные пациенты, российским аналогом.

Участники одиночных пикетов вышли с плакатами к республиканскому правительству. Они просят не экспериментировать на детях и требуют производить закупку инсулина по торговому наименованию.

Родители страдающих диабетом детей считают, что отечественный препарат недостаточно изучен. Смена инсулина, считают они, вынудит семьи вновь подбирать дозировку препарата. Вместе с тем, с помощью иностранного инсулина уровень сахара в крови их детей удалось стабилизировать.

Представители власти считают, что иностранный и российский препараты идентичны. Родители детей, страдающих диабетом опасаются применять российский аналог.

"Мы не хотим пробовать его на наших детях. Мы боимся его. Он прошел испытание на 200 людях взрослых. На женщинах и детях его не испытывали", - сказала участница пикета Ольга Охотникова. Она заявляет, что в России используются отечественные препараты " РинЛиз" И "РинГлар". Ребенок Охотниковой использует французский препарат " Хумалог". Она считает, российский аналог может быть опасен для детей.

Мимо протестующих прошли несколько чиновников правительства, включая главу Минздрава Михаила Охлопкова. К протестующим никто, кроме полицейских не подошел. Сотрудники МВД, в свою очередь, не увидели в акции нарушений.