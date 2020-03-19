890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Обыски начались у замглавы Петрозаводска Перова (СРОЧНО) 21
19.03.2020 14:19
Деревянный сруб на месте сгоревшей поликлиники в центре Петрозаводска возведен наполовину (ФОТО) 2
Сегодня 08:20
Живую изгородь уничтожили в центре Петрозаводска 20
19.03.2020 14:11
Следком Карелии раскрыл подробности задержания зампредседателя горсовета Петрозаводска 26
19.03.2020 16:39
Глава Петрозаводска попросила горожан отказаться от посещения торговых центров из-за коронавируса 12
19.03.2020 16:13

В Петрозаводске родители детей-диабетиков устроили пикет против замены иностранного инсулина аналогом (ФОТО)

Новости. Общество
12:32, 20 Марта 2020
фото: © Столица на Онего
Загрузка...

Участники акции протеста у правительства Карелии выступили против перевода их детей с иностранного на российский инсулин, поскольку не доверяют отечественному препарату.

В Карелии родители больных диабетом детей не согласны с решением властей заменить иностранный инсулин, к которому привыкли юные пациенты, российским аналогом.

Участники одиночных пикетов вышли с плакатами к республиканскому правительству. Они просят не экспериментировать на детях и требуют производить закупку инсулина по торговому наименованию.

Родители страдающих диабетом детей считают, что отечественный препарат недостаточно изучен. Смена инсулина, считают они, вынудит семьи вновь подбирать дозировку препарата. Вместе с тем, с помощью иностранного инсулина уровень сахара в крови их детей удалось стабилизировать.

Представители власти считают, что иностранный и российский препараты идентичны. Родители детей, страдающих диабетом опасаются применять российский аналог.

"Мы не хотим пробовать его на наших детях. Мы боимся его. Он прошел испытание на 200 людях взрослых. На женщинах и детях его не испытывали", - сказала участница пикета Ольга Охотникова. Она заявляет, что в России используются отечественные препараты " РинЛиз" И "РинГлар". Ребенок Охотниковой использует французский препарат " Хумалог". Она считает, российский аналог может быть опасен для детей.

Мимо протестующих прошли несколько чиновников правительства, включая главу Минздрава Михаила Охлопкова. К протестующим никто, кроме полицейских не подошел. Сотрудники МВД, в свою очередь, не увидели в акции нарушений.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-03-20 13:41:58
Где смута, там и блохастый.
Обещалкин
2020-03-20 13:03:42
Кого интересуют чужие дети? Если мимо вас спокойно проходит даже министр здравоохранения, просто обязанный вам хотя бы наобещать что-то ,как это делают давно известные люди....
кир
2020-03-20 12:58:38
Три мента против одной бабы. Изображают работу. Тьфу.
новый
2020-03-20 12:46:14
Требовальщики.
Koira
2020-03-20 13:25:34
новый, чтоб тебя самого кололи российским аналогом
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.03.2020, 08:59
Началось повышение ставок по ипотечным кредитам из-за обвала рубля
19.03.2020, 13:14
Задержан зампредседателя городского совета Петрозаводска (СРОЧНО)
18.03.2020, 06:40
Финляндия закрывает границу с четверга
18.03.2020, 14:59
Убийство произошло в центре Петрозаводска (СРОЧНО)
18.03.2020, 20:26
Стало известно, кого застрелили сегодня в центре Петрозаводска
16.03.2020, 06:40
Глава Карелии сделал официальное заявление по поводу коронавируса

Аналитика

19.03.2020 14:15
Обществоведение
"Вытащил ножик и ударил Михаила"
Стали известны подробности убийства задержанного в полицейской машине в Петрозаводске.
"Карелы не хотят участвовать в политике" 5
16.03.2020 16:00
Выносить ли сор из избы 8
16.03.2020 09:00
Коронавирус: главное не паниковать 7
13.03.2020 13:33
"Нам кто-то сверху помогает" 13
12.03.2020 14:35
Вся аналитика

Чтиво

17.03.2020 14:20
Без политики
Костная клиника. Дачный сезон: как выиграть битву за урожай
Весной для многих начинается дачный сезон: активные посевные, посадочные, строительные работы на своих загородных участках.
Разрушенному памятнику Якову Степанову ищут новое место 6
17.03.2020 14:18
В Карелии стартовал интернет-портал для бизнеса с картой свободных энергетических мощностей
17.03.2020 09:00
архив чтиво

Медиа

Восстановление поликлиники №1 в Петрозаводске
19.03.2020 17:10
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»