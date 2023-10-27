Огромная ель утром рухнула на трассу в Карелии

фото: © Скриншот с видео: Никита Матковский / ДТП Петрозаводска и Карелии / ВК

Рухнувшая ель перегородила дорогу на юге республики.

Последствия происшествия на трассе попали в объектив видеорегистратора одного из автомобилистов.

Видеозапись появилась в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

«Пряжинское шоссе у Новой Вилги, осторожно!» — автор видео сообщил в соцсети, на каком участке дороги упало дерево, и предупредил водителей об опасности.

Через час Минтранс Карелии в комментарии к посту сообщил со ссылкой на КУ РК "Управтодор РК", что дерево убрали.

В целях оперативного решения вопросов, связанных с состоянием дороги, в ведомстве порекомендовали круглосуточно обращаться по номеру телефона: 8 (814-2) 59-99-89.