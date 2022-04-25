Огромная пробка образовалась по дороге из Петрозаводска на кладбище (ФОТОФАКТ)

Машины стоят в многокилометровой пробке, которая начинается на выезде из Петрозаводска и продолжается до поворота на городское кладбище в Вилге.

Из-за того, что Радоница - день поминовения усопших - пришелся в этом году на майский выходной, на выезде из Петрозаводска по направлению к городским кладбищам образовались огромные пробки.

Очевидцы сообщают о пробках в направлении Вилги и Бесовца и обратно.

"Пробка начинается от города, Вилга, Половина... все это на кладбище", - пишет читатель "Столицы на Онего".