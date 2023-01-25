Охраннику на железной дороге в Карелии оплатили больничный только после вмешательства прокуратуры

Транспортная прокуратура Карелии принудила работодателя направить нужные документы для оплаты больничного.
Карельская транспортная прокуратура защитила права сотрудника ведомственной охраны железной дороги.
Как выяснили в надзорном органе, работодатель не направил сведения и документы, необходимые для оплаты больничного одному из сотрудников.
Транспортная прокуратура внесла представление директору предприятия. В результате работник получил полагающиеся деньги, должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.
Об этом рассказали в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.
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