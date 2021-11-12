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Окна из нежилого дома стали добычей двух рецидивистов в Карелии

Новости. Криминал
17:20, 20 Декабря 2021
фото: © teplodoma.ru

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Полиция Кондопожского района установила подозреваемых в краже, сообщили в МВД республики.

В полицию Кондопожского района поступила информация о краже — из нежилого дома в Кондопоге неизвестные унесли два пластиковых окна стоимостью 14 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемых. Ими оказались двое ранее имевших проблемы с законом кондопожан 29 и 34 лет. Подозреваемые дали признательные показания. Они рассказали, что демонтировали окна, затем продали их, а деньги — 5 тысяч рублей — поделили поровну.

По статье «кража» возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-12-20 18:38:05
Ради таких смуту сделали в 17 году? Им, что воля, что неволя. Идет время и скоро до ильича доберёмся. :)
Гость
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