Окна из нежилого дома стали добычей двух рецидивистов в Карелии

Полиция Кондопожского района установила подозреваемых в краже, сообщили в МВД республики.

В полицию Кондопожского района поступила информация о краже — из нежилого дома в Кондопоге неизвестные унесли два пластиковых окна стоимостью 14 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемых. Ими оказались двое ранее имевших проблемы с законом кондопожан 29 и 34 лет. Подозреваемые дали признательные показания. Они рассказали, что демонтировали окна, затем продали их, а деньги — 5 тысяч рублей — поделили поровну.

По статье «кража» возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.