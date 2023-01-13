Около 170 бомбоубежищ стоят на учете в Петрозаводске

На учете в столице Карелии около 170 объектов, из них 53 находятся в муниципальной собственности.

Об этом сообщил начальник Управления по делам ГО и ЧС Игорь Виноградов.

По его словам, такого понятия как «бомбоубежище» в современной нормативной базе нет. Все подобные объекты разделены на три типа: убежища, противорадиационные укрытия и укрытия. На учете в Петрозаводске около 170 объектов, из них 53 находятся в муниципальной собственности.

В целом, в Карелии насчитывается 323 защитных сооружения, из них 171 находится в полной готовности. Но часть таких объектов существует только на бумаге. Об этом в конце прошлого года говорил в региональном парламенте председатель государственного комитета республики по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения Олег Поляков.

«На сегодняшний день такое большое количество по нашим расчетам, которые предусмотрены гражданской обороной, нам не нужно. Это еще осталось нам со времен Советского Союза… Некоторые сооружения, которые были еще у Советского Союза — уже даже домов этих нет, там появились новые районы, а они, к сожалению, числятся. Мы готовим документы, а уже Москва принимает решение о списании, переводе этих сооружений…», — пояснил председатель комитета.

По словам Виноградова, власти Петрозаводска в случае необходимости будут создавать дополнительные защитные сооружения гражданской обороны.

«Имеющихся защитных сооружений, естественно, недостаточно. Их всего 170 штук, и общая их вместимость составляет порядка 25 тыс. человек. Численность населения города — 188 тыс… Законодатель допускает создание защитных сооружений в помещениях подземного пространства, подвальных помещениях, в цокольных этажах и на первых этажах зданий. В случае необходимости мы будем повышать фонд защитных сооружений таким способом. Будет дана команда, и будут обустраиваться защитные сооружения в имеющихся зданиях», — сказал Виноградов.

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