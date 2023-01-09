Стало известно, кого спрячут в бомбоубежищах в Петрозаводске

Начальник Управления по делам ГО и ЧС Игорь Виноградов объяснил, для кого предназначены убежища.

На планерном совещании в администрации Петрозаводска 9 января начальник Управления по делам ГО и ЧС Игорь Виноградов заявил, что такого понятия как «бомбоубежище» в современной нормативной базе нет. Все подобные объекты разделены на три типа: убежища, противорадиационные укрытия и укрытия. На учете в Петрозаводске стоит около 170 объектов, из них 53 находятся в муниципальной собственности.

«В убежищах должны укрываться сотрудники, работники организаций, отнесенных к категории по гражданской обороне и имеющих мобилизационное задание. На этих объектах они должны укрывать свою работающую смену. Население укрывается в укрытиях. Не в противорадиационных укрытиях, а в укрытиях», — пояснил Виноградов.

В целом, в Карелии насчитывается 323 защитных сооружения, из них 171 находится в полной готовности. Но часть таких объектов существует только на бумаге.

Подробнее читайте в материале «Бежать не в бомбоубежище, а к телевизору».