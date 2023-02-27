Октябрьская железная дорога в феврале перевезла на 16% больше пассажиров, чем годом ранее

В компании ОЖД отчитались о пассажирских перевозках.

В феврале 2023 года на Октябрьской железной дороге было перевезено 10,9 млн пассажиров, что на 15,9% выше показателей февраля 2022 года. В пригородном сообщении перевезено 9,7 млн пассажиров (+13,9%), в дальнем следовании – 1,2 млн пассажиров (+35,8%).

С начала 2023 года на Октябрьской железной дороге было перевезено 22,1 млн пассажиров, что на 12,5% превышает показатели 2022 года. Из них 19,5 миллиона составили пассажиры пригородного сообщения (+11,3%), 2,6 миллиона – пассажиры дальнего следования (+21,9%), сообщили в ОЖД.