Олончанина отправили на строгий режим за растление 18-летней девушки

Житель Олонецкого района осужден за преступление сексуального характера.

Суд в Олонецком районе признал виновным 32-летнего мужчину в иных действиях сексуального характера с применением насилия.



Следствие и суд установили, что вечером в августе 2023 года употребивший наркотик и спиртное олончанин шел по улице, где напал на 18-летнюю девушку. Пострадавшей удалось вырваться, о нападении она сообщила полиции.



Злоумышленника задержали и и отправили под стражу. На предварительном следствии он свою вину признал, рассказали в региональном Следкоме.



Приговор суда - 3,5 года в колонии строгого режима.