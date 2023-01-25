Омбудсмен Карелии Лариса Бойченко устроила разминку для ума, загадав слово из 6 букв

Уполномоченный по правам человека в Карелии Лариса Бойченко загадала загадку своим подписчикам.

На своей странице в соцсети омбудсмен Карелии Лариса Бойченко устроила разминка для ума, попросив своих подписчиков отгадать слово из 6 букв.

«На нем можно спать, его можно готовить, его можно слушать. Если убрать 1 букву, то будет то, что каждый хочет, чтобы он был у него побольше. Если убрать еще 1 букву, будет то, что многие мечтают найти. Если убрать еще одну букву, будет то, что хотят все (!) семьи. Если убрать еще одну букву, получим то, куда можно попасть, как думают многие, после смерти».

«Итак, что за слово», — поинтересовалась Лариса Бойченко.

Ответ ей дали через семь минут после опубликования загадки и поставили за разминку 13 лайков.