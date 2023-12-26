«Скажешь „не приходи!“ — все равно приходит», —жителям Карелии задали вопрос, требующий разгадки

В Минприроды республики предложили поделиться своими вариантами ответа.
В паблике Минприроды Карелии опубликовали загадку, которую предложили разгадать читателям и написать свои варианты в комментариях.
«Дорогие друзья, нам показалось, что в этой загадке может быть не один вариант ответа», — подчеркнули в группе.
Текст загадки следующий:
«Скажешь „не приходи!“ — все равно приходит. Скажешь „не уходи!“ — все равно уходит. Что это такое?»
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