Жителям Карелии предлагают разгадать фотозагадку от нейросети

Какую из достопримечательностей республики изобразили в зеленых тонах, станет известно 10 декабря.
В официальном паблике республики Карелия опубликовали фото необычного пейзажа с комментарием: «такой нейросеть увидела одну из карельских достопримечательностей. Догадаетесь, какую?»
Правильный ответ в сообществе обещают опубликовать до 10 декабря.
В комментариях к посту уже появились интересные версии.
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