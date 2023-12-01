Жителям Карелии предлагают разгадать фотозагадку от нейросети

Какую из достопримечательностей республики изобразили в зеленых тонах, станет известно 10 декабря.

В официальном паблике республики Карелия опубликовали фото необычного пейзажа с комментарием: «такой нейросеть увидела одну из карельских достопримечательностей. Догадаетесь, какую?»



Правильный ответ в сообществе обещают опубликовать до 10 декабря.

В комментариях к посту уже появились интересные версии.