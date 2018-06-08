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Новости. От читателей
13:08, 08 Июня 2018

"Они все забиты": петрозаводчанка несколько дней искала пустой контейнер для пластиковых бутылок

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Читательница "Столицы на Онего" Татьяна рассказала, как несколько дней возила в багажнике пластиковые бутылки, пытаясь найти в Петрозаводске специализированный контейнер, в котором еще осталось свободное место.

По словам Татьяны, их семья уже давно сортирует отходы. После зимы и весны на даче осталось много пластиковых бутылок. Женщина погрузила их в багажник и повезла в город, чтобы выбросить в один из специализированных контейнеров. Задача оказалась не из легких. Татьяна говорит, что несколько дней каталась по Петрозаводску, пытаясь найти тот контейнер, в котором осталось хотя бы немного свободного места.

"Они все забиты! - отмечает она. -  Я не понимаю смысла ставить эти контейнеры в городе, если мусор не вывозится. Они за день набиваются и по две неделе так и стоят".

По словам Татьяны, переполненные контейнеры с пластиком она видела в Центре, на Ключевой и на Кукковке. В итоге ей все-таки посчастливилось найти в одном из дворов на Ровио полупустой контейнер для пластика.

"Раньше ценные отходы мы относили в "Сбормобиль". Но он останавливается по воскресеньям, когда все на даче", - отмечает Татьяна.

"Мы опять вырастим поколение детей, которые не умеют сортировать мусор", - опасается она.

В ответ на просьбу "Столице на Онего" прокомментировать сложившуюся ситуацию в мэрии посоветовали обратиться в региональное министерство природных ресурсов и экологии.

"Ранее на территории города была организована система по раздельному сбору мусора. Контейнеры на дворовых площадках ставили ТСЖ по договоренности с "Автоспецтрансом", который вывозил этот мусор, - сообщили в городской администрации. - С приходом регионального оператора система изменилась".  С 1 мая в Петрозаводске вывоз твердых бытовых отходов по договорам с ООО "Автоспецтранс" осуществляют три мусоровывозящие компании: ПМУП "Автоспецтранс", ООО "Экосервис" и ООО "Экоград-Петрозаводск".

В Минприроды, в свою очередь, нам посоветовали обратиться непосредственно в ООО "Автоспецтранс".

В Автоспецтрансе сообщили, что дадут комментарий позднее.  

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Комментарии

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