В микрорайоне Петрозаводска кошка обезопасила путь к мусорным контейнерам

На улице Лососинская кошка ведет борьбу с крысами – выносить мусор теперь не так страшно.

В паблике «Подслушано в Петрозаводске» горожане сообщают, что на улице Лососинская у мусорных контейнеров сидит кошка и ведет борьбу с крысам.

«Этот кот/кошка часто там сидит, и утром, и вечером. Крыс, я лично, стала наблюдать меньше. Не так страшно выносить мусор теперь!», - отметили участники паблика и предложили отблагодарить «шерстяного» вкусностями.