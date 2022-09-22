«Ужас какой-то!»: крысы в Петрозаводске перестали бояться людей

Рядом с детским садом в Петрозаводске гуляют бесстрашные крысы.

В паблике «Подслушано в Петрозаводске» опубликовано видео, как на улице Московской житель Петрозаводска снимает сидящую на дороге крысу, а она никак не реагирует на появление человека – не убегает и не прячется.

«Около 21-го сада крысы даже не боятся людей, хоть с какой стороны к ним подходи... Когда уже решат эту проблему с ними, это ужас какой-то!» - пишет автор видео в комментарии в соцсети.