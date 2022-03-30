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Оператор билайн запустил 4G в населённых пунктах Карелии и расширил емкость сети

Новости. Общество
13:22, 21 Апреля 2022

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Билайн за последние несколько лет значительно укрепил сеть 4G и расширил ее охват в Республике Карелия.

Дополнительный запас емкости вносит позитивный вклад в дальнейшую работу сети в условиях роста трафика. Клиенты компании могут оставаться на связи с близкими людьми и использовать разные способы общения: совершать видеозвонки, отправлять аудиосообщения и фотографии в хорошем качестве, использовать голосовую связь и другие форматы, помогающие чувствовать родственников и друзей рядом*.

Новые базовые станции появились как в Петрозаводске, так и в Олонце, Сегеже, Медвежьегорске. Кроме того, сеть стала качественнее для всей территории Карелии — билайн расширил транспортные каналы в Олонец, Костомукшу и Пудож, чтобы жители Республики могли общаться со своими друзьями и близкими из других городов и оставаться онлайн в социальных сетях в любое время суток.

Важно, что билайн не только улучшил связь, но и запустил интернет на скоростях 4G в Костомукше и относительно небольших населённых пунктах Республики. Связь 4G от билайна теперь доступна в Надвоицах, Мегреге, Питкяранте, Суоярви. У жителей есть возможность, когда это необходимо, быстро связаться с близкими через мессенджеры.

Улучшения могли заметить жители и гости Карелии, которые любят отдыхать на природе: в прошлом году билайн запустил интернет 4G в горном парке «Рускеала». Теперь абоненты могут сразу поделиться впечатлениями с близкими, позвонив им по видеосвязи или отправив фото в высоком разрешении. Для тех, кто предпочитает проводить свободное время, делая покупки, билайн улучшил связь в ТЦ Кей города Петрозаводска.

«Позвонить родным в другой город, написать друзьям слова поддержки, поделиться фото или видео — всё это ежедневные потребности наших абонентов. Они смотрят видео, учатся и работают онлайн. Мы видим, что трафик растёт, и наша главная задача — обеспечить абонентам хорошие условия для общения по телефону и выхода в интернет, » — комментирует Алексей Сахаров, директор петрозаводского отделения билайна.

Оператор билайн дает возможность жителям Петрозаводска убедиться в качестве связи. Новые абоненты, подключившиеся к сети билайн на тариф «Близкие люди 2» до 15 мая 2022 года, могут вернуть деньги, если им не понравится качество связи**. Тариф «Близкие люди-2» дает возможность подключить один дополнительный номер билайн к своему тарифу***, тем самым поделиться с близким человеком приобретенными гигабайтами мобильного интернета, а также иметь возможность безлимитно звонить друг другу и писать SMS, не тратя пакеты включенных в тариф услуг. Информацию об организаторе, подробности о тарифе и предложении можно узнать на сайте

 * Качество услуг связи может зависеть от и зависит от числа одновременно работающих пользователей, категории Абонентского оборудования, поддержки Абонентским оборудованием сети LTE, используемого тарифа, условий радиоприема, ландшафта, метеоусловий, а также регуляторных ограничений на максимально излучаемую мощность сигнала.

 ** С 1.04.22 по 15.05.22 при расторжении абонентского договора в течение 7 дней с даты заключения, на ТП Близкие люди 2 в ряде филиалов (Новосибирский, Омский, Нижегородский, Челябинский, Иркутский, Кировский, Оренбургский, Пензенский, Чебоксарский, Липецкий, Махачкалинский, Владимирский, Калужский, Смоленский, Петрозаводский, Йошкар-Олинский, Курганский, Курский, Саранский, Орловский, Нальчикский, Кемеровский, Владикавказский, Тамбовский, Тверской), можно получить списанную абонентскую плату в собственных офисах билайн. Для 1 абонента акция действует 1 раз. Организатор Акции — ПАО «ВымпелКом», РФ, 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 14, ОГРН 1027700166636.

*** Услуга платная.

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