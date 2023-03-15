АО «ПКС-Водоканал» и ООО «Комплексный расчетный центр» проводят акцию для своих абонентов.

До завершения акции осталась всего неделя, успейте принять участие.

Двадцать победителей получат подарочные сертификаты в торговый центр. Счастливчиков определят 10 апреля среди тех, кто выполнил все условия.

Участниками акции «Весна пришла!» могут стать абоненты, оплачивающие счета за воду. Для этого нужно, чтобы до 23 марта у вас не числился долг, и была оплачена текущая квитанция за февраль.

Порадуйте себя в честь наступления весны. Стать участником акции совсем не сложно, достаточно лишь вовремя оплатить все счета. Пусть удача окажется на вашей стороне!

Подробную информацию об акции уточняйте по телефону Центра единого обслуживания 8 (8142) 56-04-31.