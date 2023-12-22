Опубликовали страшные кадры с места смертельного ДТП в Карелии

Специалисты ликвидировали последствия серьезной аварии на автодороге Р-21 вечером 22 декабря.

Дежурный караул пожарной части №47 по охране п. Мелиоративный отряда противопожарной службы по Прионежскому району под руководством Сергея Евсеева выезжал на ликвидацию последствий серьезного дорожно-транспортного происшествия на автодороге Р-21 вечером 22 декабря. Об этом сообщили в паблике отряда.

Как рассказали в группе, в ходе ликвидации последствий ДТП пожарным пришлось использовать гидравлический аварийно-спасательный инструмент для извлечения пострадавших из автомобиля.

Кроме того, к ликвидации последствий также привлекались подразделения специализированной пожарно-спасательной части.