Опубликовано новое праздничное расписание автобусов до райцентра Карелии

В сети появилось измененное расписание автобусов по маршруту Суоярви - Петрозаводск - Суоярви.

В паблике «Петрозаводск транспортный» появилось измененное расписание автобусов по маршруту №520 Суоярви - Петрозаводск - Суоярви с 31 декабря по 8 января. Перевозчик - ИП Воробьев А.А.











Напомним, ранее наше издание сообщало о предварительных изменениях в междугородном расписании в Карелии на период с 29 декабря по 6 января.