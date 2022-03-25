Организаторы «Гонки ГТО» в Петрозаводске объявили тайной, какие препятствия ждут участников

Началась регистрация участников республиканского фестиваля «Гонка ГТО», который пройдет 23 апреля на территории спортцентра «Курган» в Петрозаводске.

Об этом сообщили в министерстве образования и спорта Карелии.

Попробовать свои силы могут все желающие. Состав команды − 6 человек, в их числе должно быть не менее двух девушек. Возраст участников − 16 лет и старше. Им предстоит преодолеть дистанцию протяженностью более 5 километров, где их будут ждать различные препятствия.

«Какие именно испытания организаторы подготовили для спортивных команд, пока остается тайной», — сообщили в министерстве.



Победители и призеры получат кубки, медали, дипломы и сувенирную атрибутику Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Регистрация открыта до 17 апреля.