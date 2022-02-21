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Ориентировщики из Карелии отличились на федеральных и международных турнирах

Новости. Спорт
13:18, 24 Февраля 2022
фото: © Yachimov

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Карельские лыжники заняли высокие места на соревнованиях в Нижнем Новгороде и в Чехии.

Как рассказали в администрации Петрозаводска, карельские ориентировщики вошли в тройку сильнейших в эстафете на Первенстве России, проходящем на этой неделе в Нижнем Новгороде.

Бронзовые медали в возрастной категории «М-20» завоевали воспитанники спортивной школы № 2 Семен Андреев, Денис Потапов и Максим Новожилов. В общекомандном зачете сборная Карелии находится на 6 месте.


Фото: © Администрация Петрозаводска

В это же время Александра Русанова представляет страну на Чемпионате Мира среди студентов в Чехии. Карельская спортсменка дважды вошла в десятку сильнейших, в том числе попав в «цветочную церемонию» в гонке преследования.

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