Ориентировщики из Карелии отличились на федеральных и международных турнирах

Карельские лыжники заняли высокие места на соревнованиях в Нижнем Новгороде и в Чехии.

Как рассказали в администрации Петрозаводска, карельские ориентировщики вошли в тройку сильнейших в эстафете на Первенстве России, проходящем на этой неделе в Нижнем Новгороде.

Бронзовые медали в возрастной категории «М-20» завоевали воспитанники спортивной школы № 2 Семен Андреев, Денис Потапов и Максим Новожилов. В общекомандном зачете сборная Карелии находится на 6 месте.



Фото: © Администрация Петрозаводска

В это же время Александра Русанова представляет страну на Чемпионате Мира среди студентов в Чехии. Карельская спортсменка дважды вошла в десятку сильнейших, в том числе попав в «цветочную церемонию» в гонке преследования.