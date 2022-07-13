Оставшихся без воды жителей райцентра Карелии просят быть осторожными с огнем

Пожарные обратились к жителям Кемского района, где произошла авария на сетях холодного водоснабжения.

Обращение к жителям райцентра Карелии опубликовали в паблике «Пожарной охрана Кемского района».

«В связи со сложившейся ситуацией с водоснабжением в городе Кемь и поселке Рабочеостровск обращаемся к жителям района с просьбой быть предельно осторожными и внимательными с огнем!», - пишут в паблике.

Жителей района просят не допускать сжигания мусора вблизи своих домов, на дачных участках, при топке отопительных печей соблюдайте предельную осторожность, контролироватье печь до полного остывания. Кроме того, не стоит забывать о пожарной безопасности при курении, не перегружать розетки, выключать все электроприборы, покидая дома и т.д..

«Соблюдение мер пожарной безопасности – это залог вашего благополучия, сохранности вашей жизни и жизни ваших близких! Предупредить пожар легче, чем потушить!», - предупреждают спасатели.

Напомним, 28 июля на внешних сетях холодного водоснабжения в Кеми произошел прорыв. Без воды остались более 400 жилых домов, детсады и районная больница в городе Кемь и поселке Рабочеостровск. Завершить ремонт планируется 30 июля.