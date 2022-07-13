Воду в дома жителей райцентра Карелии обещают вернуть в субботу

Водоснабжение в Кеми, где сотни жилых домов остались без холодной воды из-за аварии, планируется восстановить 30 июля.

Напомним, 28 июля на внешних сетях холодного водоснабжения в Кеми произошел прорыв. Как сообщили в прокуратуре Карелии, проверка по факту аварии, оставившей без воды более 400 жилых домов, детсадов и районной больницы в городе Кемь и поселке Рабочеостровск, организована надзорным ведомством.

По сообщению Госкомитета Карелии по строительному, жилищному и дорожному надзору, в пятницу, 29 июля, работы по восстановлению велись силами двух бригад - из Петрозаводска и Кеми. Необходимые детали и оборудование заказано, их доставляют из столицы Карелии. Параллельно ведутся подготовительные работы в месте прорыва.

Завершить ремонт планируется 30 июля, сообщается на сайте правительства республики.