Осудили первую из «карельских сатанистов-каннибалов»

Суд в Ленобласти приговорил к 14 годам колонии одну из «карельских сатанистов», 36-летнюю Ольгу Большакову. (18+)

Как стало известно 47news, 19 сентября Приозерский горсуд приговорил к 14 годам колонии одну из «карельских сатанистов» — 36-летнюю Ольгу Большакову из подмосковной Балашихи.



Бывшую сотрудницу налоговой задержали два с половиной года назад по подозрению в закладках наркотиков, а в итоге стало известно о нескольких ритуальных убийствах, а также о могилах у железнодорожной станции Приозерск и у карельской деревни Челмужи Медвежьегорского района. Одновременно с Большаковой арестовали ее гражданского супруга Андрея Трегубенко.

«Инфернальная тематика двух расправ была спрессована приговором в несколько неприятных формулировок: «ножом отрезала фрагмент икроножной мышцы», «приготовила в походном котелке и употребила в пищу», «нанесла потерпевшему удар ножом в область шеи, в то время как иные лица собрали с раны потерпевшего кровь и совершили обряд, предусматривающий жертвоприношение», «вылили собранную кровь в костер, который горел рядом с местом совершения убийства», — говорится в сообщении ленинградского портала.

Кроме того, сатанисты забрали мобильные телефоны своих жертв. За кражу гаджетов Большакову наказывать не стали. Смертельные ритуалы в Ленобласти и Карелии совершались в 2016 году, срок давности по уголовному делу о краже составляет шесть лет, следовательно, он истек.

Суд учел, что москвичка признала вину, раскаялась, сотрудничала со следствием и помогала изобличать других участников. Кроме этого, на иждивении у нее находятся двое детей. Матери одной из жертв Большакова должна выплатить 2 млн рублей, а другой - чуть более 250 тысяч.

О деле Ольги Большаковой, известной как Варг, и ее гражданском муже, известном как Колд Войд, стало известно в августе 2021 года.



Убитые — москвичка Вика Зайцева и петербуржец Платон Степанов - с лета 2016 года считались пропавшими без вести. Останки Степанова нашли у Приозерска, а Зайцевой - в Карелии. Вскоре были арестованы предполагаемые сообщники Варга и Войда — еще одна семейная пара из Москвы - Александр и Татьяна Перевозчиковы-Хмурые.